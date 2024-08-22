На Орловщине опредилили самые конкурентоспособные школы

Эксперты изучили данные по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.

Исследование проводило агентство RAEX. Специалисты составили два рейтинга. В первом учитывалось число выпускников школ, поступивших именно в ведущие вузы России. Во втором — просто общее количество поступивших в вузы.

В итоге в Орловской области лидерами первого списка оказались гимназия №1 ОГУ имени Тургенева, лицей №1 имени Ломоносова и школа №27 имени Лескова областного центра. Во втором рейтинге лидирует «первый» лицей, затем идёт «университетская» гимназия, на третьем месте — гимназия №19 Орла.

«Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приёмных кампаниях 2022 и 2023 годов», – пояснили в агентстве. Составители обработали данные о примерно 240 выпускниках школ России.

При этом при создании первого рейтинга учитывались выпускники, поступившие в вузы, вошедшие в топ-50 RAEX по стране в 2022 и 2023 годах.

ИА «Орелград»