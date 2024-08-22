Назначен новый глава Орловского округа

22.8.2024 | 16:24 Важное, Новости, Общество

Как и ожидалось, им стал Александр Черных.

Фото: vk.com/orlmo

Пока что он будет работать главой Орловского округа на правах исполняющего обязанности. Ранее Черных являлся первым заместителем главы местной администрации.

Решение вынесли на внеочередном 41-м заседании Орловского окружного Совета народных депутатов.

Известно, что Черных родился в 1980-м году в деревне Жилина. Орловец окончил Юридический институт МВД. В окружной администрации он работает с 2011-го года. Также он избирался депутатом Образцовского сельского поселения (в 2018-м) и возглавлял его (с 2019-го). В предыдущей должности работал с 2022-го года.

Кроме того, депутаты досрочно прекратили полномочия предыдущего главы округа, Романа Жукова. “Обращаясь к собравшимся, теперь уже экс-глава поблагодарил коллектив за совместную работу, а также отметил, что гордится результатами, которых удалось достичь совместными усилиями за довольно короткий период”, – пишет местная газета “Наша жизнь”.

 

ИА “Орелград”


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