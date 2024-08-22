Прокуратура потребовала обезопасить детскую площадку под Орлом

Игровая площадка будет приведена в соответствие с требованиями закона.

Дмитровский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора района по приведению детской игровой площадки в соответствие с требованиями действующего законодательства. Как пояснили в суде, иск был подан в интересах неопределенного круга лиц к администрации Дмитровского района. Прокурор просил суд возложить на нее обязанности по приведению детской игровой площадки в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Подаче иска предшествовала прокурорская проверка. Было установлено, что «вопреки положениям действующего законодательства, администрация Дмитровского района, отвечающая за содержание и ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности, не исполняла свои обязанности». В частности, была обследована детская игровая площадка, расположенная в городе Дмитровске.

Проверка показала, что объект не отвечает требованиям безопасности. Техническое состояние площадки было признано неудовлетворительным, оборудование оказалось неисправным. Кроме того, прокурорские работники нашли на площадке мусор, «который не убирался». Все это вкупе, по мнению надзорного органа, создавало угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе, несовершеннолетних. Суд согласился с этими доводами и принял решение о полном удовлетворении исковые требования. Администрацию Дмитровского района обязали устранить выявленные нарушения и привести площадку в порядок, в соответствие с государственными стандартами.

Ранее пресс-служба прокуратуры Орловской области сообщил, что в первом полугодии 2024 года органами прокуратуры в суды общей юрисдикции в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства было предъявлено свыше 1700 исковых заявления на сумму более 119 миллионов рублей.

«Судебная защита прав граждан является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

ИА “Орелград”