Нетрудоустроенным медикам заплатят компенсацию

Областные власти скорректировали акты о целевом обучении.

Департамент здравоохранения Орловской области внес изменения в «Порядок установления и выплаты меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении в пределах квоты по образовательной программе высшего образования – программе ординатуры». Речь идет о договорах, которые целевики будут заключать с указанным департаментом, начиная с 2024/2025 учебного года. Аналитический обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Отныне департамент здравоохранения вправе согласовывать гражданину, заключившему договор о целевом обучении, тему выпускной квалификационной работы. Четче стали прописаны обязанности и ответственность сторон. Так, департамент, не исполнивший обязательство по трудоустройству гражданина или расторгнувший договор о целевом обучении в одностороннем порядке, будет обязан выплатить целевику компенсацию и штраф. Последний выплачивается в случае заключения договора о целевом обучении с гражданином, принятым на целевое обучение в пределах квоты.

Если же гражданин не исполнит обязательства по освоению основной образовательной программы и осуществлению трудовой деятельности в течение установленного срока, то уже он сам возмещает департаменту расходы, связанные с предоставлением мер поддержки. Эта же норма распространяется на целевиков, которые решат расторгнуть договор в одностороннем порядке, Кроме того, целевику придется заплатить штраф, если он сам расторгнет договор об обучении или откажется работать по направлению департамента в указанном им медучреждении и в указанные сроки.

«Гражданин, расторгнувший в одностороннем порядке договор до прохождения первой промежуточной аттестации, также отчисляется из образовательной организации по инициативе указанной организации либо по его заявлению переводится на обучение по соответствующей образовательной программе за счет средств физических или юридических лиц, – следует из аналитического отчета. – Стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации».

ИА «Орелград»