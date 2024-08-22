Роман Жуков трогательно простился с Орловским округом

Бывший глава опубликовал пост в соцсетях.

Накануне, 21 августа, Роман Жуков был официально освобожден от должности по собственному желанию. Его решение поддержал окружного Совет народных депутатов.

«Хочу искренне поблагодарить за совместную работу коллектив администрации округа, своих коллег, депутатский корпус муниципалитета, правительство Орловской области, лично Губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова, Орловский областной Совет народных депутатов, глав муниципальных образований Орловской области, лично мэра города Орла Юрия Николаевича Парахина, за ту поддержку, которую я ощущал, работая в должности Главы Орловского муниципального округа!»

Жуков заявил, что гордиться результатами, которых вместе достигли за короткий период. Он выразил уверенность, что округ будет оставаться одним из лидеров региона.

«Искренне желаю всем без исключения: здоровья, земных благ, успехов, удачи, новых побед и самое главное, мирного неба над головой!»

О новом месте работы Роман Жуков не рассказал, как и не объяснил мотивы ухода из администрации, которую возглавил в 2021 году. Сменил главное фото в соцсетях на снимок у знака «сила в правде, брат». Роман Жуков начал работу в администрации Орловского района в 2001 году.

С 22 августа исполняющим обязанности главы округа станет Александр Черных (экс-первый заместитель главы). На этом посту он будет трудиться до вступления в должность вновь избранного руководителя.

ИА “Орелград”