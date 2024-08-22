Бастрыкин поручил вновь возбудить дело о долгострое на Космонавтов

Дом в Орле сдан, но, по мнению дольщиков, с существенными недостатками.

Видеообращение к главе СКР в соцсетях и СМИ было опубликовано 20 августа. Собственники квартир перечислили недостатки дома, который строили почти восемь лет. А также пожаловались на отсутствие дороги. Ее строительство по улице Орловских партизан тоже выбилось из графика еще в 2023 году.

Александр Бастрыкин дал указание вновь возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав дольщиков ЖК «Солнечный берег» в Орле, сообщает пресс-служба ведомства. Также в СКр отметили, что дважды возбуждались уголовные дела, однако прокуратурой эти постановления были отменены.

«Обжалование указанных решений прокурору Орловской области Тимошину Алексею Николаевичу результатов не принесло», – указано в сообщении Следственного комитета.

Отметим, не все граждане, вложившиеся в дом на Космонавтов, предъявляют претензии властям и застройщику. Некоторые начали делать ремонт и заселяться. Застройщик уже осужден за мошенничество.

ИА “Орелград”