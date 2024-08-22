Облсуд оставил в силе приговор по АПК «Юность»

Предприятие обязали снизить уровень шума.

Соответствующий иск к компании подало ливенское отделение Роспотребнадзора. Ранее в ведомство поступили жалобы от местных жителей. Их беспокоили звуки на площадке, расположенной в Ливнах на улице Элеваторной.

Специалисты провели проверку и установили, что нарушение действительно существует. Причём допустимый уровень шума превышался и в дневное, и в ночное время. Также Роспотребназдор зафиксировал высокую запылённость — от неё страдала соседняя жилая застройка.

Первый судебный процесс проходил в Ливнах. В его рамках была проведена экспертиза – силами «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Интересно, что претензии по шуму ещё раз подтвердились, а вот претензии по запылённости оказались сняты.

Районный суд удовлетворил иск частично. Предприятие попыталось обжаловать это решение в облсуде. Однако вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений. Теперь «Юности» всё же придётся пойти навстречу пожеланиям ливенцев.

ИА «Орелград»