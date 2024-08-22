Орловцам выдадут до 1,5 миллиона рублей на автолавки

За субсидию придется побороться в рамках конкурсного отбора.

Департамент промышленности и торговли Орловской области объявил конкурсный отбор. Его победители получат субсидии – им за счет областного бюджета возместят часть затрат на приобретение специализированного автотранспорта для организации работы автомагазинов и автолавок на территории малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, где нет стационарных магазинов. Порядок субсидирования правительство региона утвердило еще в феврале 2024 года.

На субсидии вправе претендовать представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли и не менее двух раз выезжающие с товарами в глубинку. По условиям отбора, все документы, поданные вместе с заявкой в департамент на бумажном носителе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются. Прием заявок уже стартовал, продлится он по 4 сентября. Итоги конкурсного отбора будут подведены до 2 октября 2024 года.

Поясним, что под автомагазином или автолавкой в постановлении правительства понимается нестационарный торговый объект, а именно автотранспортное средство или прицеп/полуприцеп с размещенным в кузове торговым оборудованием. Малонаселенными считаются населенные пункты с численностью жителей менее 200 человек, а труднодоступными – сельские населенные пункты, в которые в силу природных, техногенных и иных обстоятельств или отсутствия элементов инфраструктуры сложно добраться даже на транспорте.

Кроме того, при проведении конкурсного отбора будет учитываться ассортимент товаров, которые т автолавка в деревню. Бюджетную поддержку получат те, кто продает социально значимые товары, то есть товары, включенные в перечень товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. Сам перечень в 2010 году был утвержден постановлением правительства Российской Федерации. Субсидия предоставляется в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области».

Ее размер в каждом конкретном случае будет определяться индивидуально, по специальной формуле, но максимальный размер субсидии в любом случае не может превышать 1,5 миллиона рублей. Кроме того, автомагазин должен соответствовать ряду арактеристик. В частности, он не должен быть старым, просубсидируют только покупку спецтранспорта моложе трех лет. Автомагазин должен быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения. Кроме того, соискатель должен обладать не менее чем 1 годом опыта указанной выездной торговли, в его ассортименте должно насчитываться не менее 24 наименований товарных групп. Также торговец должен дать обязательство, что не бросит развозную торговлю в течение 5 лет со дня получения субсидии.

В настоящий момент жителей отдаленных и малочисленных населенных пунктов сельской местности Орловской области обслуживают 123 автомагазина и автолавки. В целом в регионе, по данным правительства, работают более 890 торговых объектов, специализирующихся на продаже продовольственных товаров, 2456 – непродовольственных, 1235 – со смешанным ассортиментом. Торговая сеть представлена 110 торговыми комплексами и торговыми центрами, а также 852 объектами нестационарной торговой сети и 1247 предприятиями общественного питания.

ИА «Орелград»