Трамваи вернутся в Железнодорожный с сентября, октября, ноября …

22.8.2024 | 13:43 ЖКХ, Новости

Такие разнообразные сроки прозвучали на комитете горсовета Орла.

ИА “Орелград”

Среди вопросов экономического развития 22 августа рассмотрели жалобы на работу автобусов, которые временно заменили трамваи в Железнодорожном районе. Вариант разворота транспортного средства  через четыре полосы для заезда на желаемую гражданами остановку представители УМВД сразу отвергли. Также прозвучал вопрос, на какой период пустили автобусы 1Т, 4Т, 3Т. Приблизительно до 30 сентября, уточнил председатель комитета по организации транспортного обслуживания администрации Орла Алесей Шалиманов.

«30 октября, середина ноября», – поправила сотрудник аппарата горсовета, сославшись на данные заместителя начальника управления ЖКХ администрации Орла Галины Антоновой.

«Это их желания. Должны руководствовать постановлением администрации города Орла, там написано 30.09», – возразил Шалиманов.

Напомним, Орловский филиал АО “Квадра” приступил к обновлению участка тепловой сети в переулке Трамвайном. На работы направлено 18 млн рублей. Планируют заменить 140 метров изношенных труб на современные, оснастить датчиками протечки, заменить запорную арматуру и обносить тепловые камеры. Работы нацелены на повышение надежности теплоснабжения для 20 тысяч жителей, отметили в компании, но не уточнили, когда их завершат.

ИА “Орелград”

 


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