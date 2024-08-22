Орловский племенной завод уличили в коррупционном нарушении

Это сделала прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, законодательство о противодействии коррупции нарушил Племенной завод имени Георгиевского. Предприятие находится в Ливенском районе.

Ещё в минувшем году генеральный директор завода заключил трудовой договор с гражданином, который ранее являлся муниципальным служащим. Согласно законам, ответственное лицо должно было сообщить о данном факте на прежнее место службы орловца, причём в десятидневный срок. Однако этого сделано не было.

В итоге прокуратура, выявив данный факт, возбудила административное дело. Мировой суд оштрафовал должностное лицо на 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что глава СКР поручил в третий раз возбудить дело по недострою на Космонавтов.

ИА «Орелград»