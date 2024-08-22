В Орловской области ускорят выделение дорожных субсидий

Необходимые поправки в местное законодательство внесли областные власти.

Правительство региона обновило паспорт и условия реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области». В частности, внесены изменения в порядок предоставления за счет средств Дорожного фонда Орловской области субсидий местным бюджетам. Скорректированы и сроки предоставления субсидии. Отныне департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ будет перечислять средства субсидии в бюджет муниципальных образований в течение 1 рабочего дня со дня поступления денежных средств, а не в течение 2 рабочих дней, как было установлено ранее.

Об этом говорится в аналитическом обзоре документа, подготовленном специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Также правительство утвердило перечень объектов капитального строительства в рамках указанной государственной программы. В него включены: искусственное сооружение через реку Ока для обеспечения транспортной доступности и связи деревень Касьяновка и Тайное Неполодского сельского поселения Орловского муниципального округа; реконструкция объекта «Мост через реку Орлик в створе улицы Колхозная в городе Орле»; реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел «Южный».

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Орловской области» действует с 2019 года. Недавно правительство региона продлило срок ее действия до 2029 года. Соответственно, в 2024 года стартовал второй этап ее реализации. Общий объем финансирования за все годы составляет 38,8 миллиарда рублей. Региональная программа привязана к аналогичной федеральной программе. Ее основное мероприятие – «Комфортная и безопасная среда для жизни». Цель – обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

В рамках программы планируется обеспечить ежегодный ремонт не менее чем 65 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и прирост протяженности сети автомобильных дорог. Последнюю задачу предполагается решить за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог протяженностью 20,9 километра. Кроме того, власти намерены наращивать процент дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Всего капитально планируется отремонтировать дороги протяженностью 218,5 километра.

ИА «Орелград»