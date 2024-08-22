Пострадавшая от Огров женщина не была случайной прохожей

22.8.2024 | 13:15 Криминал, Новости

Орловчанка сама ведёт стримы.

Фото: t.me/abuwtf

Как выяснилось, братья Огры, орловские треш-стримеры Максим и Шашик, напали не на незнакомку, а на хорошо известную им коллегу по цеху. Оказалось, что орловчанка сама ведёт стримы в интернете под псевдонимом «Голубка». На самом деле женщину зовут Вера.

По предварительным данным, в тот вечер она не просто проходила мимо, а целенаправленно шла на встречу к ранее знакомым ей Ограм.

Напомним, нападение произошло 19 августа в прямом интернет-эфире. Один из стримеров нанёс орловчанке удары тростью, другой наступил на телефон.

В итоге в отношении нападавших возбудили уголовное дело (по статье «хулиганство»).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования