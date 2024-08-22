Пострадавшая от Огров женщина не была случайной прохожей

Орловчанка сама ведёт стримы.

Как выяснилось, братья Огры, орловские треш-стримеры Максим и Шашик, напали не на незнакомку, а на хорошо известную им коллегу по цеху. Оказалось, что орловчанка сама ведёт стримы в интернете под псевдонимом «Голубка». На самом деле женщину зовут Вера.

По предварительным данным, в тот вечер она не просто проходила мимо, а целенаправленно шла на встречу к ранее знакомым ей Ограм.

Напомним, нападение произошло 19 августа в прямом интернет-эфире. Один из стримеров нанёс орловчанке удары тростью, другой наступил на телефон.

В итоге в отношении нападавших возбудили уголовное дело (по статье «хулиганство»).

ИА «Орелград»