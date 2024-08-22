Уровень наркотизации населения оценят в Орловской области

В регионе будет проведен масштабный социологический опрос.

Орловский областной центр молодежи «Полет» готов заплатить 300 тысяч рублей за проведение мониторинга и социологических исследований по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди различных групп населения, прежде всего молодежи. Такой тендер появился в государственной информационной системе закупок. Назначение исследования: получение достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления, а также о масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов в Орловской области.

В рамках контракта исполнителю предстоит выяснить общественное мнение различных групп населения об уровне наркотизации общества и отношении населения к проблемам наркомании. По итогам исследования будет определена значимость проблемы немедицинского потребления наркотиков в списке социальных проблем среди населения каждого отдельно взятого муниципального образования – городского округа и муниципального района.

Проектом контракта предусмотрено проведение анализа ценностных установок населения, выявление отношения населения к проблеме немедицинского потребления наркотиков, анализ уровня распространения немедицинского потребления наркотиков, в том числе динамика роста или сокращения числа орловцев, употребляющих наркотики. Также в рамках опроса будут определены наиболее распространенные на территории региона наркотики, оценена степень их доступности, выявлены наиболее популярные места и способы распространения наркотиков.

Определение причин распространения немедицинского потребления наркотиков и мотивов потребления, выявление основных механизмов приобщения к немедицинскому потреблению наркотиков и проведение анализа социокультурных факторов, как способствующих, так и препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости – все это тоже должно быть сделано в рамках мониторинга.

Исследование предполагается провести в виде массового опроса в форме анкетирования по месту учебы и работы респондентов. Причем исследование должно охватить не менее 0,1 процента населения Орловской области в возрасте от 14 до 60 лет – в выборку должно войти население 27 муниципальных образований региона. Опрос обязательно должен проводиться в вузах и школах. Итоги должны быть подведены в декабре 2024 года, когда по результатам проведения социологического исследования должен быть подготовлен аналитический отчет с обязательным указанием точного количества опрошенных.

ИА «Орелград»