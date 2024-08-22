В Орле школа на Зеленина ищет семерых педагогов

22.8.2024 | 10:30 Новости, Образование

Между тем, до нового учебного года остаётся около недели.

Фото: vk.com/public219711107

Соответствующее объявление появилось в официальной группе учреждения. В новую школу №53 требуются учителя начальной школы, математики и физики, английского языка, труда, а также педагог-организатор и руководитель театральной студии.

Резюме принимаются на электронную почту lar.kar2010@yandex.ru. Контактные телефоны — 8 (4862) 25-28-80 и 8-920-082-13-88.

«Если вы обладаете страстью к обучению и желанием сделать мир лучше через знания — мы ждём именно вас!» – заявили в учреждении.

Напомним, школа является уникальной — самой большой в области. Она рассчитана на 1225 учеников. Объект сдали только в этом году. Строительство значительно затянулось, а также вылилось в несколько уголовных дел.

ИА «Орелград»


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