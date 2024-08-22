Во Мценской ЦРБ вскрылся новый фронт работ

Они не предусмотрены существующей ПСД.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании с главами муниципальных образований. О ремонте учреждений здравоохранения доложил глава “Орёлгосзаказчика” Александр Ященко.

Он подтвердил, что на объекте имеется серьёзное отставание, которое уже заинтересовало правоохранительные органы. Однако проблема состоит не только в нерасторопности подрядчика.

“В процессе демонтажных работ были выявлены работы, которые не были учтены в первоначальной проектно-сметной документации. Эти работы необходимо сделать для того, чтобы сдать объект”, – пояснил Ященко.

Тем не менее, глава “Орёлгосзаказчика” всё ещё уверен, что больницу сдадут до конца года.

Напомним, ремонтом занимается московское ООО ГК «Стройэлектромонтаж». Его уже оштрафовали за бездействие на 2 миллиона рублей. Цена самих работ составляет около 129 миллионов.

ИА “Орелград”