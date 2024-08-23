Бастрыкин обратил внимание на котлован вместо школы в Жилина

Глава СКР России поручил провести проверку и доложить о результатах.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю орловского управления Петру Юдину доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщает пресс-служба ведомства 23 августа.

Договор с ООО «АС Монтаж» на строительство школы на 1225 учащихся в деревне Жилина Орловского округа заключен весной 2023 года. Цена – 1,182 млрд рублей. Был предусмотрен аванс в размере 30%. В сентябре, в преддверии выборов губернатора, торжественно заложили «капсулу времени». В церемонии принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Однако спустя год на месте только котлован и забор.

В июне Орелгосзаказчик сообщал, что общая стоимость объекта составляет уже 1,424 млрд рублей. Подрядчик получил аванс 557 миллионов рублей. Не готова даже проектно-сметная документация. Допсоглашением срок сдачи сместили на ноябрь 2025 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «АС Монтаж» зарегистрировано в Химках в 2016 году. Уставный капитал – 3,5 млн рублей. Генеральный директор – Александр Романченко. Учредитель – Дмитрий Чуркин. В 2024 году компания выступает ответчиком по 54 делам на общую сумму 62,7 млн рублей, в 2023 было 30 исков и требования на 1,476 млрд рублей. В июле компанию требовали признать банкротом.

ИА “Орелград”