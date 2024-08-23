В Орловской области зарплата за год выросла на 15%

Обнародованы данные о заработной плате в Орловской области в июне 2024 года.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная в июне 2024 года работникам организаций, составила 59 801 рубль. По сравнению с минувшим маем она увеличилась на 8,4 процента, а по сравнению с июнем предыдущего года возросла на 15,6 процента. Реальная заработная плата тоже увеличилась, хотя и не столь заметно. Напомним, она рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, то есть с учетом инфляции. В июне 2024 года реальная зарплата орловцев выросла по сравнению с июнем 2023 года на 6,5 процента.

В целом в июне была сохранена динамика увеличения уровня зарплат по отношению к предыдущему месяцу. В этом году данная тенденция была нарушена только один раз – в апреле номинальная заработная плата по сравнению с мартом уменьшилась на 0,3 процента, а реальная зарплата стала меньше на 0,7 процента. Однако во все остальные месяца уровень заработка хоть немного, но подрастал. В сравнении с соответствующим месяцем предыдущего года наблюдается исключительно рост зарплат. Рекорд был поставлен в мае этого года, когда рост номинальной зарплаты по сравнению с маем 2023 года составил 117,4 процента. Реальная зарплата свой рекорд установила в январе, когда она выросла на 9,2 процента по отношению к январю 2023 года.

К слову, наибольший средний уровень зарплат зафиксирован вовсе не в Орле, как было бы логично предположить. Лидером по данному показателю является Орловский муниципальный округ, на территории которого работники организаций за период с января по июнь 2024 года в среднем зарабатывали по 63 238 рублей в месяц. На втором месте оказался Колпнянский район, где средний уровень зарплаты за отчетный период времени составил 61 062 рубля в месяц. Областной центр занял только третье место с показателем 58 110 рублей. Кстати, в целом по Орловской области уровень номинальный начисленной заработной платы за январь-июнь 2024 года составил 54 964 рубля. Далее следуют: Болховский район – 43 525 рублей, Знаменский район – 42 281 рубль, Урицкий район – 41 408 рублей.

ИА «Орелград»