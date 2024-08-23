Удостоверения многодетным семьям будут выдавать по-новому

Новые правила в соответствии с указом президента утвердил губернатор.

Губернатор Андрей Клычков утвердил положение о порядке выдачи удостоверения и его дубликата, подтверждающего статус многодетной семьи в Российской Федерации. Документ принят во исполнение указа президента Владимира Путина от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Также Андрей Клычков утвердил порядок переоформления удостоверения многодетной семьи, действующего на день вступления в силу упомянутого указа президента. Понятие «многодетная семья», используемое в орловском документе, применяется в том же значении, что и в указе президента.

Удостоверение является документом, подтверждающим статус: семей, признанных многодетными со дня вступления в силу указа президента; семей, признанных многодетными до дня вступления в силу указа президента и не утративших данный статус на день вступления в силу указа; семей, утративших статус многодетной семьи на основании нормативных правовых актов Орловской области. Все они должны получить удостоверения единого образца, утвержденного распоряжением правительства РФ от 29 июня 2024 года № 1725-р. Удостоверение выдается многодетной семье местным филиалом Областного центра социальной защиты населения.

Выдается оно при одновременном соблюдении ряда условий. Обязательно наличие гражданства РФ у членов многодетной семьи, место жительства на территории Орловской области, присутствие в составе многодетной семьи не менее трех детей в возрасте до 18 лет или в возрасте до 23 лет при соблюдении некоторых условий. В составе многодетной семьи при выдаче удостоверения не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах, в отношении которых отменено усыновление, прекращена опека или попечительство, прекращен договор о приемной семье.

Также не учитываются дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда; объявленные в установленном порядке полностью дееспособными или эмансипированными; являющиеся дееспособными в полном объеме в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет (со дня вступления в брак); достигшие восемнадцатилетнего возраста и вступившие в брак.

ИА «Орелград»