Клычков встретился с ещё одним вице-премьером

Орловского главу принял зампред федерального правительства Александр Новак.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.
Уточняется, что темой разговора стали вопросы, связанные с энергоснабжением потребителей, а также деятельностью орловских предприятий сферы электроэнергетики. В частности, чиновники обсудили повышение надёжности сетей.
Также Клычков и Новак поговорили о подготовке региональных объектов к зимнему сезону.
Накануне орловский губернатор общался с другим вице-премьером России – Дмитрием Патрушевым. Известно, что на той встрече обсуждалась реконструкция станции аэрации.
ИА “Орелград”