Клычков встретился с ещё одним вице-премьером

23.8.2024 | 15:39 ЖКХ, Новости

Орловского главу принял зампред федерального правительства Александр Новак.

Фото: government.ru

Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Уточняется, что темой разговора стали вопросы, связанные с энергоснабжением потребителей, а также деятельностью орловских предприятий сферы электроэнергетики. В частности, чиновники обсудили повышение надёжности сетей.

Также Клычков и Новак поговорили о подготовке региональных объектов к зимнему сезону.

Накануне орловский губернатор общался с другим вице-премьером России – Дмитрием Патрушевым. Известно, что на той встрече обсуждалась реконструкция станции аэрации.

ИА “Орелград”


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