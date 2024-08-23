Клычков встретился с ещё одним вице-премьером

Орловского главу принял зампред федерального правительства Александр Новак.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Уточняется, что темой разговора стали вопросы, связанные с энергоснабжением потребителей, а также деятельностью орловских предприятий сферы электроэнергетики. В частности, чиновники обсудили повышение надёжности сетей.

Также Клычков и Новак поговорили о подготовке региональных объектов к зимнему сезону.

Накануне орловский губернатор общался с другим вице-премьером России – Дмитрием Патрушевым. Известно, что на той встрече обсуждалась реконструкция станции аэрации.

ИА “Орелград”