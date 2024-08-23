Орловские синоптики заявили об отступлении похолодания

В ближайшие несколько дней осадков не будет.

Такой прогноз опубликовал Орловский гидрометцентр. “Холодный фронт потихоньку отступает. Его с двух сторон “зажала” парочка антициклонов и выдавливают в восточном направлении”, – рассказал глава учреждения Валерий Селихов.

Таким образом, скоро погоду в регионе будет определять антициклон, который снимет проблему с осадками, а также принесёт на Орловщину повышенные температуры (до + 32 градусов).

По словам синоптиков, накануне больше всего осадков вылилось на Орёл – 10 миллиметров. Также дожди фиксировались в Болхове, Дмитровске и Верховье.

Ближайшей ночью в областном центре будет 12-14 градусов, завтра днём – 25-27. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с севера со скоростью до 6 метров в секунду (в ночное время) и до 11 метров в секунду (в дневное время).

Примерно такая же ситуация сохранится в воскресенье и понедельник, причём температура воздуха днём подрастёт ещё на пару градусов.

ИА “Орелград”