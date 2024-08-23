Чиновники заверили орловцев в безопасности слияния детсадов

Родители детей с проблемами зрения беспокоятся.

Напомним, что с нового учебного года в Орле реорганизуют садики №71 и №73. К первому присоединят второй.

Учреждения находятся рядом. Однако 73-й предназначен для детей с ограниченными возможностями по зрению, а 71-й является обычным учреждением дошкольного образования. Это и вызвало беспокойство у родителей.

С ними встретились представители администрации Орла. В том числе — заместитель мэра Игорь Печерский. Как сообщают «Вести-Орёл», родителей заверили — слияние садиков не отразится на их детях.

Чиновники утверждают, что реформа носит административный характер — просто у садиков будет не два, а один руководитель. В свою очередь, родители особых детей боятся, что мальчики и девочки не смогут осваивать адаптированные программы так же объёмно и интенсивно, как сейчас. Кроме того, пап и мам беспокоит вопрос о смешении и доукомплектации групп — в «особом» садике они состоят всего из 8-15 детей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский сообщил, что пока причин для беспокойства нет, однако он будет держать ситуацию в садиках на контроле. Напомним, что в Орле объединят ещё два детсада, а также ещё две школы.

ИА «Орелград»