«Квадра» завершила перенос сетей в Железнодорожном районе

Масштабные работы ведутся в Орле на перекрёстке улицы Пушкина и переулка Трамвайного.

Здесь занимаются реконструкцией тепловых сетей. Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, планируется заменить около 140 метров изношенного участка на современные трубы в пенополиуретановой изоляции. Также «Квадра» собирается реконструировать тепловые камеры.

На данный момент выполнена задача по переносу сетей водоснабжения и водоотведения. Продолжаются земляные работы.

Реконструкция сетей обеспечит надёжность теплоснабжения потребителей не только Железнодорожного, но и Заводского районов Орла. При этом работы на данном участке ведутся без отключения горячей воды в жилом секторе, а также на социальных объектах.

«Квадра» планирует достичь своих целей в середине октября текущего года.

ИА «Орелград»