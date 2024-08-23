Орловец стал вице-президентом Федерации карате России

Должность получил депутат Орловского облсовета Олег Кошелев.

Такое решение приняли на конференции Федерации карате России, которая состоялась накануне. Мероприятие проходило в Олимпийском комитете страны.

Кошелев возглавляет областную федерацию карате, а также спортивную школу «Орёл-Карат». Кроме того, он является судьёй международной категории и тренером высшей квалификационной категории. В Орловском облсовете он руководит комитетом по образованию, спорту, культуре и туризму.

В соцсетях депутат поблагодарил президента Федерации Сергея Цоя, а также всех, кто поддержал его кандидатуру.

Также он выразил благодарность команде «Орёл-Карата». «Это наша общая победа!» – заявил он.

ИА «Орелград»