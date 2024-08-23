Замдиректора университета путей сообщения осудили в Орле

Суд счел доказанной вину в превышении должностных полномочий.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе Орловского филиала ФГБУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I». Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, обвинение было предъявлено по двум эпизодам преступной деятельности, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).

Из материалов дела следует, что обвиняемый в силу своих должностных полномочий был ответственным за организацию и проведение закупок для государственных нужд. Было установлено, что в августе 2021 года и в мае-июне 2022 года согласовал подрядчикам замену указанных в государственном контракте товаров и материалов на товар более низкого качества и более низкой стоимости.

Затем он принял работы по контракту, что, по версии следствия, принесло ущерб федеральному бюджету в виде необоснованной оплаты на сумму около 600 тысяч рублей. В роли государственного обвинителя в процессе выступил представитель Орловской транспортной прокуратуры. С учетом его позиции суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему, по совокупности, наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, подсудимого на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией закупок продукции и услуг для государственных нужд. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»