На Орловщине нашли останки четверых красноармейцев

Теперь их предадут земле.

Раскопки велись в Новосильском районе в окрестностях села Задушное. В годы Великой Отечественной войны здесь погибло много солдат Красной армии. Многие из них числятся пропавшими без вести до сих пор.

Всех четверых бойцов нашли в одном месте, в небольшой воронке. Среди них есть и солдаты, и командиры. Также поисковики извлечли из земли их одежду и обувь. Об этом рассказал Александр Чепурнов, руководитель поискового объединения “Отечество” и замначальника отделения оперативного дежурства областного УФССП России.

Теперь останки перезахоронят с подобающими почестями. “К сожалению, нам не удалось найти личные вещи, которые бы помогли установить имена погибших”, – уточнил Чепурнов.

Раскопки приурочены к очередной годовщине разгрома фашистов в Курской битве.

ИА “Орелград”