В Орле в сквере Гуртьева появились скамейки

23.8.2024 | 17:05 ЖКХ, Новости

Сквер открыли к 5-му августа, но фактически благоустройство не завершилось.

Фото: newsorel.ru

Официальной информации о приёмке объекта пока не было. Скорее всего, сквер доделают в конце августа – начале сентября.

Ранее орловцы сообщали, что по ночам здесь не работает освещение. Также было замечено отсутствие лавочек и урн.

Теперь в сквере хотя бы появились лавочки, которыми уже воспользовались некоторые горожане.

Сквер победил на ежегодном голосовании по отбору объектов для благоустройства в 2023-м году. Работы выполняла ТСК “Альянс”. Этот же подрядчик взял на себя сквер Бунина, также победивший на том же голосовании. Оба объекта обошлись бюджету примерно в 69 миллионов рублей.

ИА “Орелград”


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