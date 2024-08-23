На Орловщине создадут справедливую систему соцобслуживания

Меры по совершенствованию системы предпринимает правительство региона.

Как рассказывал «Орелград», правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Одна из главных задач заключается в создании эффективной и справедливой системы социального обслуживания населения, чтобы помощь от государства получал тот, кто действительно в ней нуждается. Система социальной поддержки граждан и сейчас основана на оценке нуждаемости в ней граждан. Но программа призвана максимально направить данные меры на улучшение качества жизни и материального положения нуждающихся.

«Предоставление гражданам в денежной форме мер социальной поддержки является одним из источников обеспечения денежных доходов населения, – следует из паспорта программы. – Региональные нормативные правовые акты направлены на обеспечение отдельных категорий граждан гарантированными государством правовыми, экономическими, организационными и иными мерами, объединенными единой системой в виде социальной поддержки населения».

В Орловской области действует преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг. То есть граждане или их представители сами в письменной или электронной форме обращаются в учреждения социальной защиты. Подход к предоставлению мер социальной поддержки является дифференцированным. Так, есть адресный подход, при котором меры соцподдержки оказываются семьям независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности. В качестве примера можно привести субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Есть профессиональный подход, при котором государство помогает людям определенных профессий, например, госслужащим, врачам-фтизиатрам, спортсменам и тренерам и др. Есть и категориальный подход, при котором помощь оказывается гражданам, пострадавшим от политических репрессий, оказавшимся в трудной жизненной ситуацией (малообеспеченным, инвалидам, сиротам).

Население Орловской области своевременно и в полном объеме обеспечивается мерами социальной поддержки, – заверили в правительстве. Согласно приведенной статистике, единовременные, ежегодные, ежемесячные выплаты и компенсации в 2023 году получили свыше 270 тысяч человек – ветераны, инвалиды, малоимущие, семьи с детьми и др. Жилищные субсидии адресно получают более 5,7 тысячи орловцев. Более 70 тысяч человек, с учетом членов семей, из числа федеральных льготников получают ежемесячные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Наиболее массовой группой получателей регулярных денежных выплат в форме ежемесячных выплат и компенсаций являются региональные льготники, такие как ветераны труда, труженики тыла, лица, имеющие продолжительный стаж работы, жертвы политических репрессий. Граждан данных категорий более 88 тысяч человек», – отмечено также в паспорте программы.

ИА «Орелград»