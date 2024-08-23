С мэрии взыскали ущерб за разбитый автомобиль

Казне придется расплачиваться за плохую дорогу.

Иск в суд подало страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах». Ответчиков было два: муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальное образование «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Страховщики просили о взыскании с ответчиков 134 464 рублей понесенных убытков, в порядке суброгации.

Исследовав материалы дела, суд установил, что в конце октября 2022 года в 22 часа 30 минут в районе дома 1-Б по улице Дениса Давыдова города Орла произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Шкода Октавия» наехал на дорожную выбоину длиной более двух метров и шириной более одного метра, которая была заполнена водой. В результате ДТП иномарка получила механические повреждения.

Поврежденный автомобиль был застрахован по договору добровольного страхования автотранспортных средств в СПАО «Ингосстрах». По договору добровольного страхования формой выплаты является ремонт поврежденного автомобиля. На следующий после ДТП день хозяйка машины обратилась к страховщику с заявлением о страховом событии и страховой выплате.

В соответствии с заявлением страхователя поврежденный автомобиль был направлен на ремонт. Стоимость восстановительного ремонта составила сумму 105 585 рублей, стоимость запасных частей по ремонту спорного автомобиля составила еще 28 879 рублей. Страховщик сам расплатился за ремонт, а затем обратился в суд, чтобы взыскать эту сумму с владельца дороги. ДПС отказала в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя. А в протоколе было указано, что на месте ДТП имеются разрушения дорожного покрытия в виде выбоины, размер которой превышает нормы, установленные в соответствии ГОСТ. Данный участок дороги не был обозначен техническими средствами, информирующими участников дорожного движения о выбоине на проезжей части.

Суд установил, что право оперативного управления на автомобильную дорогу, где произошло ДТП, не было зарегистрировано ни за МКУ «УКХ города Орла», ни за МКУ «ОМЗ города Орла». Получателем бюджетных средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, согласно решению Орловского городского Совета народных депутатов, является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Поэтому именно с управления суд постановил взыскать в пользу страховой компании понесенные ею убытки в размере 134 464 рубля.

ИА «Орелград»