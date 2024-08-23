На Орловщине водителя и перевозчика покарали за отклонение от графика

Маршрутка не доехала до конечной станции.

Нарушителя выявили на маршруте №457. Он курсирует между остановками «Посёлок Знаменка (улица Берёзовая)» и «Мезенский педагогический колледж».

На поведение водителя пожаловалась жительница Знаменки. Она заявила, что автобус не доехал до той самой «улицы Берёзовой», а совершил разворот на остановке «Госплемобъединение» и двинулся в обратную сторону.

Факт подтвердился. В итоге перевозчику (ИП Гришиной Н.В.) выставили претензию в рамках ранее заключённого государственного контракта.

В итоге компетентная организация (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта) привлекла к административной ответственности и водителя, и ответственное должностное лицо перевозчика. При этом речь идёт именно о штрафе, сообщили в областном учреждении «Организатор перевозок».

ИА «Орелград»