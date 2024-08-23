Мэрию Орла принудили поставить сироту на жилищный учёт

23.8.2024 | 12:41 Новости, Общество

Чиновники отказывались это делать.

Администрация Орла. Фото: ИА “Орелград”

Основанием для отказа являлся тот факт, что у девочки, выросшей без родителей, якобы, уже имелось жильё. Причём — в Залегощенском районе.

Как выяснила местная прокуратура, это не вполне соответствовало действительности. Администрация Залегощенского района закрепила жилое помещение за сиротой, но сделала это «необоснованно». Кроме того, данная квартира оказалась непригодной для фактического проживания.

В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием поставить сироту на жилищный учет. Иск удовлетворили.

«Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района», – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что прокуратура вступилась за пенсионера, залитого по вине УК.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования