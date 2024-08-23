Мэрию Орла принудили поставить сироту на жилищный учёт

Чиновники отказывались это делать.

Основанием для отказа являлся тот факт, что у девочки, выросшей без родителей, якобы, уже имелось жильё. Причём — в Залегощенском районе.

Как выяснила местная прокуратура, это не вполне соответствовало действительности. Администрация Залегощенского района закрепила жилое помещение за сиротой, но сделала это «необоснованно». Кроме того, данная квартира оказалась непригодной для фактического проживания.

В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием поставить сироту на жилищный учет. Иск удовлетворили.

«Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района», – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что прокуратура вступилась за пенсионера, залитого по вине УК.

ИА «Орелград»