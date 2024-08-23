Прокуратура вступилась за пенсионера, залитого по вине УК

Коммунальщикам придётся компенсировать ущерб.

Проверка проводилась в Дмитровске, в доме по улице Толкачёва, 20. Прокуратура района установила, что общее имущество здания не содержится должным образом.

В частности, необходимым требованиям не отвечала кровля. В результате этого осадки залили одну из квартир. Уточняется, что в ней проживал мужчина, находящийся на пенсии.

Отвечать за обслуживание дома должно МУП «Благоустройство». В итоге прокуратура подала на предприятие в суд, чтобы взыскать компенсацию причинённого ущерба, а также морального вреда. Суд удовлетворил данные требования.

На данный момент права пожилого мужчины восстановлены, а причины протекания кровли устранены.

Ранее стало известно, что депздрав выплатит орловцу компенсацию в четверть миллиона.

ИА «Орелград»