Прокуратура вступилась за пенсионера, залитого по вине УК

23.8.2024 | 12:16 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Коммунальщикам придётся компенсировать ущерб.

Фото: vk.com/depnadzororel

Проверка проводилась в Дмитровске, в доме по улице Толкачёва, 20. Прокуратура района установила, что общее имущество здания не содержится должным образом.

В частности, необходимым требованиям не отвечала кровля. В результате этого осадки залили одну из квартир. Уточняется, что в ней проживал мужчина, находящийся на пенсии.

Отвечать за обслуживание дома должно МУП «Благоустройство». В итоге прокуратура подала на предприятие в суд, чтобы взыскать компенсацию причинённого ущерба, а также морального вреда. Суд удовлетворил данные требования.

На данный момент права пожилого мужчины восстановлены, а причины протекания кровли устранены.

Ранее стало известно, что депздрав выплатит орловцу компенсацию в четверть миллиона.

ИА «Орелград»


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