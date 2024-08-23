В Орловской области обновят железнодорожную станцию

23.8.2024 | 13:05 Новости, Транспорт

Начались работы на станции Русский Брод в Верховском районе.

Фото: Московская железная дорога

Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, которая является филиалом РЖД.

В здании вокзала планируется заменить входные группы, кровлю и оконные блоки. Также масштабные работы пройдут и внутри.

В зале ожидания установят новое напольное покрытие (из керамогранита, имитирующего натуральный мрамор). Все помещения оснастят современными системами отопления, вентиляции и пожарной безопасности.

Также запланирован косметический ремонт фасада. Его украсит декоративная подсветка.

Кроме того, после ремонта в здании вокзала появится зал истории станции (она основана ещё в 1871 году). Там разместят соответствующие фотографии и экспонаты. В зале ожидания установят стенды, посвящённые событиям Великой Отечественной войны.

Также будет обновлена платформа станции. Здесь установят новый погодный модуль, лавочки и урны, заменят асфальтовое покрытие. Будет работать современное энергоэффективное освещение, а также навигация. Платформу оборудуют пандусом, тактильно-контрастными линиями и указателями.

Рядом со станцией появится зелёная зона для отдыха пассажиров площадью около 300 квадратных метров. Здесь высадят декоративные растения и цветы.

Все работы планируется завершить до конца текущего года.

ИА «Орелград»


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