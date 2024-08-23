Орловскому архиву подарили советские сводки времен войны

Библиотечный фонд архива пополнило уникальное издание из восьми книг.

Как сообщает Государственный архив Орловской области, его библиотеку пополнило переданное в дар издание «От Советского информбюро. Сводки 1941-1945». Оно представляет собой комплект из восьми книг. Составителем сборника является Петр Романов, он был издан в 2016 году в Ульяновске. В архиве уточнили, что издание представляет собой полное собрание сводок Советского информбюро (СИБ) за период с 24 июня 1941-го по 15 мая 1945 года. Оно было издано на основе архивов медиагруппой «Россия сегодня».

«Это дань памяти коллегам – отцам основателям легендарного Совинформбюро – родоначальника плеяды крупнейших отечественных информационных агентств, в разные годы представлявших», – подчеркнули в Госархиве Орловской области. Советское информационное бюро было образовано 24 июня 1941 года в связи с началом Великой Отечественной войны для руководства работой СМИ по освещению событий на фронте, в тылу и международной жизни.

Оно находилось в ведении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), располагалось в Москве, но в октябре 1941 – марте 1942 года находилось в Куйбышеве. В его структуру входили военный отдел, отделы переводов, международной жизни, литературный отдел, а также отделы пропаганды и контрпропаганды. Совинформбюро имело свои представительства за рубежом, в его ведении также находились антифашистские комитеты. С 1941 по 1945 годы Совинформбюро составляло оперативные сводки по материалам Главного командования.

Они выпускались ежедневно на первых полосах газет, а по радио их обычно зачитывал Юрий Левитан. Бюро руководило работой военных корреспондентов, обеспечивало информацией посольства и консульства СССР за рубежом, иностранные СМИ и общества друзей СССР. В литературную группу Совинформбюро входили такие известные советские писатели и поэты, как Валентин Катаев, Борис Полевой, Константин Симонов, Михаил Шолохов и др.

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ИА «Орелград»