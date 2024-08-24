Орловцы стали вдвое чаще оспаривать решения приставов

Тенденцию подметили в Орловском областном суде.

В первом полугодии 2024 года на рассмотрение в районные суды Орловской области поступило 2919 административных дел, что на 425 дел, или на 12,7 процента меньше, чем было в первом полугодии 2023 года. По информации пресс-службы Орловского областного суда, наибольшее количество, как и ранее, составляют административные дела об оспаривании решений, действий и бездействия представителей органов власти, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих – 1 085 дел. Для сравнения, в первом полугодии 2023 года было рассмотрено 852 таких дела.

В облсуде подсчитали, что в этом году в названной категории наибольшее количество административных дел касалось оспаривания решений, действий и бездействия судебных приставов-исполнителей – 723 дела, тогда как в 2023 году было «всего» 413 таких дел. Словом, орловцы по сравнению с прошлым годом стали обжаловать решения приставов почти вдвое чаще. На этом фоне также практически в 2 раза сократилось число оспаривания решений, действий и бездействий органов государственной власти и иных государственных органов – с 49 дел в 2023 году до 25 дел в текущем году.

«Значительно – на 63 процента – снизилось количество рассмотренных районными судами дел о взыскании налогов и сборов – 446 дел (в 2023 году – 1 226 дел), на 35 процентов – дел о признании информации, распространяемой посредством ИТ-сетей, в том числе сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено (кроме экстремистских материалов) – 153 дела (в 2023 году – 235 дел)», – сообщила пресс-служба Орловского облсуда.

Кроме того, уменьшилось количество рассмотренных судами Орловской области в первом полугодии 2024 года административных дел о госпитализации граждан в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, или о продлении срока такой госпитализации. Всего в отчетном периоде времени было рассмотрено 282 таких дела против 305 дел в 2023 году.

ИА «Орелград»