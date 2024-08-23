В Орловской области за год безработица снизилась на 34%

Уровень регистрируемой безработицы сократился с 0,5% до 0,3%.

В Орловской области по состоянию на 1 июля 2024 года численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 1 июля 2023 года на 34,2 процента. Уровень фиксированной безработицы на отчетную дату составил 0,3 процента, тогда как годом ранее он составлял 0,5 процента. Такие данные приведены в бюллетене о социально-экономическом положении Орловской области, опубликованном на официальном портале правительства региона.

Согласно озвученным данным, по состоянию на 1 июля 2024 года на учете в государственной службе занятости состояло всего 1158 граждан, имеющих статус безработного, что составляет лишь 65,8 процента по отношению к аналогичной дате предыдущего года, когда официально на «бирже труда» было зарегистрировано 1760 человек. По данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, всего же к началу июля 2024 года в органах службы занятости состояли на учете около 1400 орловцев. Пособие по безработице из них получали около 1000 человек.

Текущий уровень безработицы является самым низким за последние годы. Так, в 2024 году предыдущий рекорд был установлен в мае, когда численность официально зарегистрированных в регионе безработных составляла 1194 человека. Максимальный результат 2024 года пришелся на февраль – 1278 безработных. В 2023 году максимум был также зафиксирован в феврале – 1975 безработных, а минимум пришелся на ноябрь – 1332 безработных. В прошлом году небольшой рост уровня безработицы регистрировался дважды – в феврале и декабре, в 2024 году только в феврале число безработных увеличилось на 2,2 процента.

ИА «Орелград»