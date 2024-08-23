Следственный комитет проведёт проверку в Должанской ЦРБ

СКР заинтересовала информация о переселении бригады «Скорой помощи».

Напомним, внимание к проблеме привлёк глава независимого профсоюза работников здравоохранения «Действие» Дмитрий Серёгин. Позднее с опровержением выступил областной депздрав.

Как сообщили в Управлении Следственного комитета по Орловской области, в Должанском районе организована соответствующая проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В СКР отметили, что выявили информацию, по которой проблема с переселением «Скорой» состоит, в том числе, в плохом состоянии нового помещения. В частности, упоминается о плесени на стенах, а также об осыпающейся штукатурке. Всё это уже представляет угрозу для здоровья людей.

Проверка проводится Ливенским межрайонным следственным отделом Управления СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»