С начала года с Орловщины выдворили 132 мигранта

23.8.2024 | 11:45 Закон и порядок, Новости

Все они нарушили российские законы.

Фото: УМВД России по Орловской области (иллюстративное)

Такую информацию сообщили в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.

Причиной для выдворения стали нарушения законодательства России. Они касались правил въезда в страну или пребывания в ней. Также мигранты нарушали законы о трудовой деятельности.

Принудительное выдворение осуществляли должностные лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Они оформляли нужные документы, сопровождали нарушителей до государственной границы и передавали их пограничной службе ФСБ.

В ближайшие пять лет въезд на территорию России для таких лиц будет закрыт. Если же они всё-таки попытаются вернуться в страну, то им грозит уже уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что экс-главу райотдела судебных приставов осудили за превышение полномочий.

ИА «Орелград»


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