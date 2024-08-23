С начала года с Орловщины выдворили 132 мигранта

Все они нарушили российские законы.

Такую информацию сообщили в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.

Причиной для выдворения стали нарушения законодательства России. Они касались правил въезда в страну или пребывания в ней. Также мигранты нарушали законы о трудовой деятельности.

Принудительное выдворение осуществляли должностные лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Они оформляли нужные документы, сопровождали нарушителей до государственной границы и передавали их пограничной службе ФСБ.

В ближайшие пять лет въезд на территорию России для таких лиц будет закрыт. Если же они всё-таки попытаются вернуться в страну, то им грозит уже уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что экс-главу райотдела судебных приставов осудили за превышение полномочий.

ИА «Орелград»