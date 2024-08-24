Аудиторы усомнились в законности платного питания в школах Мценска

24.8.2024 | 17:00 Закон и порядок, Новости, Образование

По итогам проведенной проверки школам уже выдали предписания.

Фото: ИА «Орелград»

Контрольно-счетная палата города Мценска провела проверку эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, задействованным в организации питания в школах. Проверка показала, что питание для школьников готовит ООО «Фабрика КУХНИ» на школьном оборудовании, полученном в безвозмездное пользование от муниципалитета. В ходе визуального осмотра на момент проверки это имущество находилось в школьных столовых в исправном состоянии.

Горячее питание для многих школьников является бесплатным, оно оплачивается из бюджета. Однако на момент проверки в столовых указанная выше компания, как отмечает КСП, «осуществляла торговлю буфетной продукцией (выпечка), бутилированной водой, пакетированными соками, шоколадом и т.д.». Было установлено, что лицей №5 и средние школы №№ 4 и 7 в договорах с компанией указали: переданное в безвозмездное пользование имущество предоставляется для реализации горячего питания.

В договорах не были оговорены возможность и условия реализации ООО «Фабрика КУХНИ» буфетной продукции. В КСП пришли к выводу о том, что безвозмездное использование компанией муниципального имущества для организации платного питания и реализации буфетной продукции для школьников и учителей «осуществлялось за рамками действия договоров организации горячего питания обучающихся». По итогам проверки руководителям школ были выданы предписания об устранении нарушений. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе города Мценска, в Мценский городской Совет народных депутатов и Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА «Орелград»


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