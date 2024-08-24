Орловец по суду добился досрочной пенсии

Право на заслуженные выплаты подтвердил Кромской районный суд.

Кромской районный суд вынес решение по исковому заявлению жителя Троснянского района к отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Как пояснили в пресс-службе суда, обратиться с иском мужчине пришлось из-за того, что он получил отказ в социальном учреждении. Орловец подал заявление на досрочную пенсию, но чиновники посчитали, что у него нет необходимого специального трудового стажа для назначения такой пенсии.

Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, суд решил удовлетворить исковые требования. Истец настаивал на включении в его трудовой стаж периода работы с 1 января 1992 года по 30 апреля 2009 года в СПК «Никольское». Он утверждал, что в то время работал на предприятии в качестве электросварщика. Чиновники не сочли представленные им доказательства достаточными для того, чтобы засчитать указанное время в трудовой стаж.

Однако суд пришел к иному выводу, по его мнению, представленные доказательства, наоборот, подтверждают факт трудовой деятельности истца в должности электросварщика. Он занимался ручной сваркой, был занят в течение полного рабочего дня, причем трудился на тяжелых, с точки зрения закона, работах. Все это вкупе дает ему право на досрочное пенсионное обеспечение по пункту 2 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях».

«С учетом включения периода работы истца с 1 января 1992 года по 30 апреля 2009 года в СПК «Никольское» в качестве электросварщика в специальный стаж, суд признал право истца на назначение ему досрочной страховой пенсии по старости с даты обращения с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости», – резюмирует пресс-служба Кромского районного суда.

ИА «Орелград»