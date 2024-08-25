В Орловской области проведут электоральный диктант

Просветительская акция стартует в сентябре.

Избирательная комиссия Орловской области распорядилась провести в сентябре-октябре 2024 года образовательную акцию «Электоральный диктант». Положение о ней уже утверждено, также создана комиссия по подведению итогов этой образовательной акции. Она будет проведена в рамках реализации «Плана мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на территории Орловской области на 2024 год».

Организаторами электорального диктанта являются облизбирком, территориальные избирательные комиссии и молодежные избиркомы области и города Орла. Задачами электорального диктанта заявлены: повышение интереса молодежи к избирательному праву и избирательному процессу; предоставление возможности участникам получить независимую оценку своих знаний в области избирательного права и избирательного процесса; мотивация молодежи к изучению избирательного права и избирательного процесса.

Кроме того, наиболее отличившиеся учащиеся 10 и 11 классов получать возможность принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, организованной Центральной избирательной комиссией. Электоральный диктант пройдет с 16 по 22 сентября 2024 года. В нем вправе принять участие граждане Российской Федерации не моложе 14 лет и не старше 35 лет, проживающие на территории Орловской области.

Электоральный диктант проводится в дистанционном формате. Чтобы принять в нем участие, надо будет выполнить задания, которые облизбирком разместит в Интернете. Ссылка на задания появится на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области, а также в аккаунтах перечисленных избиркомов в социальных сетях. Участие является добровольным и бесплатным. Один участник может выполнить задание только один раз. Рассматривается только первый по времени вариант ответов.

Текст электорального диктанта включает в себя 30 тестовых заданий с открытыми и закрытыми вопросами. Каждый ответ на закрытый вопрос оценивается от 0 до 1 балла, на открытый вопрос – от 0 до 3 баллов. Имена победителей назовут не позднее 15 октября 2024 года. Они получат дипломы Избирательной комиссии Орловской области и памятные сувениры. А те, кто наберет 20 и более баллов, будут отмечены электронными сертификатами участника.

ИА «Орелград»