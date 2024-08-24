Ограниченного в свободе орловца лишили свободы

Суд в Орловской области заменил осужденному вид наказания.

Верховский районный суд рассмотрел представление начальника межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области» о замене наказания в виде ограничения свободы на другой вид наказания осужденному. Как пояснили в пресс-службе суда, летом 2023 года данный гражданин оказался на скамье подсудимых по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.

Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему дали шанс на исправление без изоляции от общества. Суд приговорил мужчину к полутора годам ограничения свободы, обязав его строго выполнять ряд требований. В том числе он был обязан являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, не покидать свой дом по ночам, не выезжать без разрешения за пределы района.

Суд установил, что осужденному неоднократно разъяснились порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы. Однако он наложенные на него обязательства неоднократно нарушал. В частности, осужденный дважды без уважительных причин не явился в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. За это ему было официально объявлено предостережение о недопустимости нарушений порядка и условий отбывания наказания. Но осужденный его фактически проигнорировал.

«После применения данной меры взыскания, осужденный вновь допустил неявку в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в отсутствие уважительных причин, – сообщает пресс-служба Верховского районного суда. – На основании статьи 58 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и статьи 53 Уголовного кодекса РФ суд признал его лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы. И заменил ему не отбытую часть наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы из расчета один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. Постановление в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»