Орловских чиновников обязали заняться ремонтом дорог

Суд признал незаконным бездействие администрации Орловского муниципального округа.

Как сообщает Орловский районный суд, рассмотрено исковое заявление прокурора к администрации Орловского муниципального округа. Прокурор выступил в интересах неопределенного круга лиц и просил признать незаконным бездействие администрации по содержанию автомобильных дорог. В основу легли материалы прокурорской проверки в сфере безопасности дорожного движения.

Вместе с сотрудниками ГАИ представители надзорного ведомства побывали в деревне Ольховец. Были обследованы дороги с использованием технических средств измерения. Проверяющие пришли к выводу о том, что проезжая часть автомобильных дорог по улицам Северной и Сиреневой находится в ненадлежащем техническом состоянии и не отвечает требованиям ГОСТ. Это означает, что дороги потенциально представляют опасность для участников дорожного движения.

Полномочия по содержанию дорог местного значения возложены на местные же власти. Для устранения выявленных нарушений закона прокуратура по итогам проверки внесла представление главе Орловского муниципального округа. Однако, как сообщили в пресс-службе суда, «надлежащие меры по устранению выявленных нарушений администрацией Орловского муниципального округа приняты не были». Добиваться ремонта дорог надзорное ведомство решило в судебном порядке.

Изучив представленные доказательства, суд исковые требования удовлетворил. Во-первых, бездействие местных чиновников было признано незаконным. Во-вторых, администрацию Орловского муниципального округа обязали привести автомобильные дороги по улицам Северной и Сиреневой в деревне Ольховец в надлежащее состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения, в соответствие с требованиями ГОСТ», а именно – устранить выбоины, обнаруженные прокуратурой. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»