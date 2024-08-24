Житель Ливен ответил за самодельный пистолет

Мужчину обвинили в незаконном изготовлении огнестрельного оружия.

Ливенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 222.1, частью 1 статьи 223 и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (изготовление и хранение самодельного пистолета, а также хранение пороха). Как сообщили в пресс-службе суда, сотрудники полиции обнаружили дома у подсудимого банку с порохом.

Мужчина рассказал им, что нашел ее в сарае у тестя, причем он не смог точно вспомнить, когда именно это произошло. С его слов, банку он нашел не ранее 2014 года. Впрочем, гораздо важнее здесь то, что порох следовало сдать в правоохранительные органы, а вместо этого подсудимый отнес его к себе домой, где и хранил до 2024 года, пока к нему не пришла полиция.

«Кроме того, он самодельно изготовил короткоствольное оружие по типу дульно-зарядного пистолета, который пригоден для производства выстрелов с разными снарядами, – следует из информации суда. – Изготовленное оружие он хранил дома, несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за его хранение. В судебном заседании подсудимый вину признал, но отказался от дачи показаний».

При назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого, в том числе состояние его здоровья, и смягчающие обстоятельства, а именно явку с повинной и раскаяние в содеянном. Отягчающих вину обстоятельств суд не нашел и по совокупности преступлений назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 25 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»