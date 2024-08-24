Во Мценске обезопасили все школы и почти все детсады

Местные власти отчитались о подготовке школ к новому учебному году.

Администрация города Мценска представила отчет о готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году. Согласно ему, всего в городе функционируют 23 муниципальных образовательных организации, в том числе 12 дошкольных, восемь общеобразовательных, две организации дополнительного образования детей и один центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Проверка готовности образовательных организаций к новому учебному году проводилась в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением администрации Мценска.

В августе специально созданной комиссией были проинспектированы все перечисленные учреждения. В отчете отмечено, что в каждой образовательной организации утверждены паспорта безопасности. Кроме того, утверждены планы антитеррористической защищенности каждого объекта, которые были согласованы с отделением УФСБ России по Орловской области. Территории всех образовательных организаций «имеют ограждение, исключающее несанкционированный доступ».

«Во всех образовательных организациях в рамках антитеррористической безопасности ведется пропускной режим», – следует из отчета. Лицей №5 и средние школы №№ 1, 4, 7 и 9 заключены договора с частным охранным предприятием «Шторм-1». Сообщается, что все образовательные организации оснащены кнопками тревожной сигнализации. Система видеонаблюдения имеется во всех школах и почти во всех дошкольных образовательных организациях. Исключение пока составляют детские сады №№ 6 и 7. Все образовательные организации оснащены системой речевого оповещения.

ИА «Орелград»