Строили школу, а получились забор и яма

Как в Орловской области потратили 400 млн рублей нацпроекта «Образование».

Школа в Жилина «строилась» только в релизах и на словах чиновников. Скорость реализации проекта заинтересовала прокуратуру и СКР. Напомним, как это было, кто и как получил контракт на более чем миллиард рублей.

В феврале 2023 года в ГИС «Закупки» стартовал открытый конкурс на выполнение работ по строительству объекта: «Школа на 1225 учащихся, расположенная в д. Жилина» (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ). Начальная цена контракта – 1 182 113 498 рублей. При этом аналогичная школа на улице Зеленина в Орле уже превысила 1341 млн рублей. (Даже с учетом возбуждения уголовного дела о мошенничестве на 30 млн рублей разница очевидна).

По результатам рассмотрения заявок на конкурс принято решение о признании только одной соответствующей требованиям. ООО «Авилон» отвергли («по договору субподряда участник закупки не представил разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»). При этом «Авилон» успешно строил и сдавал соцобъекты в Орловской области. Также в ФАС поступила жалоба на процедуру отбора от ООО “АПЕКС”. Она признана частично обоснованной.

В согласовании закупки у единственного поставщика КУ ОО «Орелгосзаказчик» было отказано. Тогда вопрос вынесли на заседание правительства региона. 30 марта 2023 года руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алесей Субботин подчеркнул важность обеспечения заключения контрактов на строительство объектов образования в срок до 1 апреля в связи с требованием Минобразования. «В целях защиты социальных интересов Орловской области и обеспечения экономической стабильности». Члены правительства поддержали.

Контракт на проектирование и строительство школы в Жилина заключен 31 марта 2023 года с ООО «АС Монтаж» из Химок (ИНН: 5047182644).

8 сентября 2023 года министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заложил «капсулу времени» с посланием к потомкам в основание фундамента школы.

3 ноября 2023 года Портал Орловской области сообщал, что чиновники приняли участие в совещании по вопросам реализации нацпроекта «Образование» в режиме видео-конференц-связи, которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «Начато строительство двух школ на 1225 учащихся в д. Жилина Орловского муниципального округа, по ул. Родзевича-Белевича в г. Орле, ввод которых намечен на 2024 год».

22 января 2024 года заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации госпрограмм Евгений Литвяков сообщил, что разрешения на строительство нет. Все это время велись «подготовительные работы». Проектная документация тоже в процессе. По школе в Жилина – 601 замечание, в том числе требуется технико-экономическое обоснование выбранных решений, сообщил заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков.

5 февраля 2024 года на официальном сайте правительства Орловской области появилась информация, что подрядчик начнет работать в три смены, чтобы сдать объект в конце 2024 года. «Мы приложим все усилия, чтобы сдать объекты в срок», – цитирует пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

17 мая 2024 года начальник проектного отдела «Орелгосзаказчика» Татьяна Крамзина сообщила в облсовете, что были заключены дополнительные соглашения к контрактам: сроки выполнения работ перенесены на ноябрь 2025 года. ПСД все еще готовится. До момента получения всех документов и разрешения на строительство подрядчик не имеет права приступать к работам.

17 июня 2024 года Татьяна Крамзина проинформировала, что подрядчик расторг контракт с АУОО «Орелгосэкспертиза» на прохождение государственной экспертизы проекта документации. ООО «АС Монтаж» получил аванс – 557 миллионов рублей. На эти средства выполнил подготовительные работы: установил забор и временные здания, сделал планировку территории, выемку грунта под фундамент. Остаток средств составляет 157 миллионов рублей.

18 июля 2024 года прокуратура Орловской области официально сообщила о систематических нарушениях, которые происходят при разработке документации и подготовке работ. Подрядчика предупредили о возможном расторжении контракта.

В августе депутаты профильного комитета послушали очередной рассказ о подготовке ПСД. Активисты ОНФ добрались до котлована в Болховском микрорайоне и обещали проинформировать губернатора об отсутствии школы. К объекту привлекли внимание председателя СК России Александра Бастрыкина. Он поручил провести доследственную проверку.

Председатель комитета по градостроительной деятельности Орловского областного Совета Виталий Рыбаков не раз предполагал, что начальная цена контракта на крупные объекты устанавливается ниже рыночной. Поэтому на конкурсы и аукционы не заявляется тот же Орелстрой, который в недавнем прошлом реализовал ряд проектов. В современном же сценарии, одним подрядчикам в процессе реализации согласовывают увеличение стоимости работ, а другим – нет. Виталий Рыбаков предположил, что итоговая цена школы в Жилина будет уже три миллиарда.

Отметим, в апреле 2023 года заключен контракт с ООО «АС Монтаж» на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Матвеева в Орле. Цена – 227,2 млн рублей 50 копеек. Аванс – 30%. Прокурор Орловской области Алексей Тимошин заявил, что ведомство установило «нарушения срока реализации 1 этапа» данного проекта. Выступавший на заседании профильного комитета облсовета субподрядчик заявил, что все строительство ФОКа заключается в «цирке на камеру».

По данным kartoteka.ru, ООО «АС Монтаж» зарегистрировано в Химках в 2016 году. Уставный капитал – 3,5 млн рублей. Генеральный директор – Александр Романченко. Учредитель – Дмитрий Чуркин. В 2024 году компания ответчик по 54 делам на общую сумму 62,7 млн рублей, в 2023 было 30 исков и требования на 1,476 млрд рублей. В июле компанию требовали признать банкротом. Например ООО “СТРОЙТЕХИМПОРТ” взыскал 17 млн рублей по строительству искусственного сооружения в русле реки Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной. “ТЕХНОКОНЦЕПТ” потребовал 130 млн рублей неотработанного аванса по спортивному комплексу «Московский транспорт» (стадион им. В.А. Мягкова). ООО «АС Монтаж» не приступало к работам в течение 8 месяцев. Из новых и еще не решенных споров: ООО “ТЕХНОКОНЦЕПТ” подал иск на 309 млн рублей, администрация Рузского городского округа Московской области требует от “АС Монтаж” 10 млн рублей.

К сожалению, по аналогичному сценарию “строится” и школа в Орле на улице Родзевича-Белевича. Только у УКС есть позитивный опыт в Орловской области.

ИА “Орелград”