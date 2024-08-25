Рецидивист обманом увел с карты знакомой 6000 рублей

Потерпевшая была уверена в том, что он ей помогает.

Вступило в силу решение по уголовному делу о краже денег с чужого банковского счета. Рассматривал его Северный районный суд города Орла.

Подсудимый имеет богатое криминальное прошлое. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств и за убийство. В последнем случае орловец был приговорен к 12 годам лишения свободы и был освобожден, отбыв наказание. В данном случае обвинение ему было предъявлено в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Как установили следствие и суд, рецидивист воспользовался ситуацией. К нему подошла его знакомая и рассказала, что она хочет приобрести комнату. Рецидивист тут же откликнулся и сообщил женщине, что один из его приятелей как раз продает комнату. С его слов, цена была очень доступной, она составляла всего 300 тысяч рублей. Стоимость была ниже той, на которую рассчитывала женина. Словом, клюнула на наживку.

Спустя пару дней она случайно встретила подсудимого в одном из торговых центров областной столицы, куда зашла за продуктами. Они возобновили разговор о покупке комнаты. Женщина, нагруженная пакетами с продуктами, решила удостовериться в том, что на ее банковском счете достаточно денег для приобретения комнаты. Но она, видимо, так устала, что попросила подсудимого проверить баланс ее карты.

Он согласился, и она назвала ему пин-код. Мужчина выполнил просьбу и озвучил женщине баланс ее карты, Затем обратился к ней с необычной просьбой: мол, ему надо срочно перевести кому-то 6000 рублей, а своей карты у него нет. Рецидивист предложил такую схему: он вносит наличные на карту знакомой, после чего с ее карты и делает перевод. Женщина согласилась, предупредив его о том, чтобы он не снимал ее деньги. На том и договорились.

Однако мужчина провернул преступный план. Своих денег на карту он не вносил, а вот упомянутые 6000 рублей с карты знакомой перевел на другой счет, сделав это двумя переводами. Женщина не сразу заметила пропажу денег, а когда заметила, то написала заявление в полицию. Подозрение сразу пало на «посредника при продаже комнаты». Записи видеокамер в торговом центре помогли доказать его вину. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»