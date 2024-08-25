Внедорожник и трактор не поделили дорогу в Орловской области

25.8.2024 | 12:45 Новости, Происшествия

Авария произошла 24 августа в Дмитровском районе.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Предварительную информацию о ДТП сообщили в полиции. 52-летний водитель ехал на МТЗ-80 по населенному пункту  Занеруссовский. Примерно в 12:40 тракторист начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с ВАЗ-2121.  45-летний водитель «Нивы» получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области выясняют обстоятельства произошедшего. На месте аварии также работали сотрудники Пожарно-спасательной части №18.

ИА “Орелград”


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