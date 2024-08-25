Зарплата учителей снизилась под Орлом

Озвучены зарплаты педагогов и работников культуры Ливенского района.

Средняя заработная плата основных педагогических работников школ Ливенского района в первом полугодии 2024 года с учетом всех выплат составила 57 051 рубль против 58 350 рублей в аналогичном периоде 2023 года. Такие данные приведены в пояснительной записке администрации Ливенского района, которая отчиталась об исполнении местного бюджета за первую половину текущего года. Из документа следует, что средняя заработная плата учителей в отчетном периоде времени составила 57 211 рублей против 58 774 рублей годом ранее.

Средний заработок педагогических работников, реализующих программу дошкольного образования, составил 35 116 рублей против 35 383 рублей годом ранее, педагогических работников дополнительного образования – 43 464 рубля против 33 490 рублей. В целом бюджетные обязательства по финансированию раздела «Образование» исполнены на 51,4 процента к годовому плану и составили 310,33 миллиона рублей.

Большая часть расходов, а именно 86,2 процента, или 267,57 миллиона рублей – это заработная плата с перечислениями. Еще 9,3 процента средств были потрачены на коммунальные платежи учреждений образования и питание детей и дошкольников. В отчетном периоде расходы на бюджетные инвестиции в системе образования составили 5,2 миллиона рублей, из них на приобретение учебников для школ и учебных пособий и развивающих игр для дошкольных учреждений было израсходовано 4,3 миллиона рублей.

Что касается сферы культуры, то за полгода было потрачено 52,2 процента средств от годового плана, или 26,356 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 2,81 миллиона рублей, или на 11,9 процента. Расходы на выплату заработной платы с перечислениями составили 18,818 миллиона рублей. Средняя заработная плата основных работников культуры сложилась за отчетный период 2024 года в сумме 32 214 рублей против 26 754 рублей в аналогичном периоде 2023 года.

ИА «Орелград»