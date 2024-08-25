Систему видеонаблюдения установят в Орловском райсуде

Новшество обойдется бюджету в крупную сумму.

Управление судебного департамента в Орловской области объявило тендер на поставку и установку системы видеонаблюдения в Орловском районном суде. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 1,197 миллиона рублей. Государственный контракт с подрядчиком будет заключен по итогам открытого аукциона, который проводится в электронной форме. Сроки поставки и установки системы определены на период с 14 октября по 1 ноября 2024 года.

Орловский районный суд занимает два этажа здания, расположенного в Орле на улице Полярной. Поскольку он работает, поставка и установка системы должна производиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы суда. В проекте контракта четко указано, что установка и пусконаладочные работы системы не должны мешать работе районного суда. Поставщику предписано использовать технологии снижения уровня шума.

Основные зоны видеонаблюдения – прилегающая территория здания суда, входы в него, пути следования конвоя, залы судебных заседаний и приемные. По условиям тендера, материалы и оборудование, используемые при поставке и установки системы, должны быть новыми, выпущенными не ранее четвертого квартала 2023 года и сертифицированными. Для обеспечения безопасности судей и аппарата суда после заключения контракта поставщик обязан предоставить список лиц, имеющих право нахождения в здании суда для поставки и установки системы.

Интересно, что проектом контракта не допускается использование территории суда для проживания рабочих, в том числе для междусменного отдыха. При установке системы поставщик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований. Также заранее установлено, что прокладка кабельных линий и установка оборудования должны проводиться с наименьшим ущербом для дизайна помещений.

«Система видеонаблюдения должна быть рассчитана на длительную непрерывную круглосуточную работу, – следует из конкурсной документации. – Она должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени, непрерывно, по расписанию или по детекции движения».

ИА «Орелград»