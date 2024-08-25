В культуру Мценского района вложат 138 миллионов рублей

За счет этих средств будет повышена туристическая привлекательность района.

Власти Мценского района в новой редакции утвердили муниципальную программу развития культуры. В частности, обновлены финансовые параметры программы. Общий объем ее финансирования за все время реализации, а ее действие рассчитано на 2023-2026 годы, составит 138,7 миллиона рублей. Из них финансирование на 2024 год утверждено в объеме 35,38 миллиона рублей. Так, из федерального бюджета район планирует получить 8,02 миллиона рублей, из областного – 979,8 тысячи рублей. Соответственно, районный бюджет добавит еще 25,78 миллиона рублей.

На 2025 год финансирование запланировано в объеме 34,21 миллиона рублей, на 2026 год – в объеме 25,57 миллиона рублей. Программа ставит задачи по увеличению комплектования библиотечного фонда, росту показателей по культурно-досуговому обслуживанию населения, увеличению количества изготовленных паспортов на объекты культурного наследия. Другими задачами заявлены сохранение народного творчества, народных художественных промыслов, создание условий для развития одаренных детей и молодежи, обеспечение туристической привлекательности района и др.

«Создание условий для развития местного народного творчества, обеспечение культурно-досугового и библиотечного обслуживания населения, сохранение объектов культуры являются приоритетными задачами настоящей программы, – отмечено в документе. – Важнейшим социальным результатом осуществления программы станет создание в Мценском районе современной, технически оснащенной сферы культуры, способной удовлетворить потребности граждан различной категории».

Основной целью является повышение духовного, нравственного и патриотического воспитания населения, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к информационным ресурсам. Установлены целевые индикаторы оценки достигнутых результатов. Среди них – книгообеспеченность районной межпоселенческой библиотеки, которая должна составлять 15 книг на одного человека. Обновляемость библиотечного фонда должна составить 0,5 процента, доля населения охваченного библиотечными услугами – 58 процентов.

В районе должно работать не менее 300 клубных формирований, секций и т.п. для организации досуга граждан, причем ставится задача охватить культурными мероприятиями все без исключения население района. Количество культурно-досуговых мероприятий должно ежегодно расти на 0,1 процента. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к моменту завершения программы должна составлять не менее 90 процентов.

ИА «Орелград»